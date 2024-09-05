Шипованные шины остаются фаворитом у россиян — Viatti Brina Nordico на первом месте

Российские автовладельцы продолжают отдавать предпочтение шипованным шинам для зимней эксплуатации. По данным онлайн-продаж шинного комплекса KAMA TYRES, в 2023 году 81% всех приобретённых зимних шин легковых и легкогрузовых автомобилей составили шипованные модели. Однако эксперты также отметили рост интереса к нешипованным шинам: их спрос увеличился на 3,6% по сравнению с 2022 годом. Лидером среди зимних шин 2023 года стали шипованные шины Viatti Brina Nordico.

Высокая популярность линейки объясняется отличными эксплуатационными характеристиками. Уверенное сцепление с дорогой в любых погодных условиях достигается благодаря сочетанию фрикционных блоков в центральной части протектора с дополнительными рядами шипов по краям. Многочисленные тесты, проведённые ведущими автопроизводителями и профессиональными водителями, продемонстрировали превосходные результаты на дорогах различных климатических зон, что делает Viatti Brina Nordico идеальным выбором для российской зимы.

Асимметричный рисунок протектора и широкое расположение шипов обеспечивают надёжное сцепление с дорогой при минимальном уровне шума и повышенной долговечности шин. Частое расположение ламелей и сверхэластичные шашки улучшают сцепление на льду и мокрой дороге. Дополнительная защита от шума достигается благодаря специальному расположению шашек протектора, смещённых по продольной оси.

Линейка включает 31 типоразмер с посадочными диаметрами от 13 до 18 дюймов, что позволяет большинству автовладельцев подобрать подходящий вариант для сезонной замены шин.

Комплексная надёжность, устойчивость и эффективная борьба со слякотью делают зимние шины Viatti Brina Nordico одним из лучших выборов для российских водителей.

Фото: commons.m.wikimedia.org/ Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)