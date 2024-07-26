В последней тестовой версии Windows 11 добавлена функция беспроводной работы с файлами Android-смартфона через "Проводник". Для активации необходимо обновление Link to Windows, смартфон на Android 11 и выше, участие в программе Windows Insider.
Функция позволяет управлять файлами смартфона рядом с локальными дисками. Активация проходит через настройки Bluetooth и мобильных устройств в компьютере. Пользователи стабильной версии получат доступ после официального релиза, дата которого пока неизвестна.
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