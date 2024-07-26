В последней тестовой версии Windows 11 добавлена функция беспроводной работы с файлами Android-смартфона через "Проводник". Для активации необходимо обновление Link to Windows, смартфон на Android 11 и выше, участие в программе Windows Insider.

Функция позволяет управлять файлами смартфона рядом с локальными дисками. Активация проходит через настройки Bluetooth и мобильных устройств в компьютере. Пользователи стабильной версии получат доступ после официального релиза, дата которого пока неизвестна.

Фото: commons.wikimedia.org/Info-farmer (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)