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В Великобритании в больницах до сих пор присутствуют проблемы из-за сбоя Windows
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В Великобритании в больницах до сих пор присутствуют проблемы из-за сбоя Windows

В Великобритании продолжаются нарушения работы медицинских учреждений из-за глобального сбоя в операционной системе Windows. Национальная служба здравоохранения предупреждает, что сбои, особенно в работе врачей общей практики, могут продолжаться всю следующую неделю.

Сбой также затронул работу национальной фармацевтической ассоциации.

Восстановление нормальной работы ожидается к концу выходных.

Глобальный сбой в системе Microsoft Azure 19 июля повлиял не только на медицинские учреждения, но и на другие организации, включая авиакомпании и банки. Россия не затронута прямо из-за ранее введенных ограничений доступа к облачным сервисам Microsoft.

Фото: commons.wikimedia.org/Ymnes (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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