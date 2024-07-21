В Великобритании продолжаются нарушения работы медицинских учреждений из-за глобального сбоя в операционной системе Windows. Национальная служба здравоохранения предупреждает, что сбои, особенно в работе врачей общей практики, могут продолжаться всю следующую неделю.
Сбой также затронул работу национальной фармацевтической ассоциации.
Восстановление нормальной работы ожидается к концу выходных.
Глобальный сбой в системе Microsoft Azure 19 июля повлиял не только на медицинские учреждения, но и на другие организации, включая авиакомпании и банки. Россия не затронута прямо из-за ранее введенных ограничений доступа к облачным сервисам Microsoft.
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