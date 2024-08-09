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Wildberries компенсировал после пожара на складе в Шушарах 34,9 млрд рублей
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Wildberries заплатил после ЧП на складе в Шушарах почти 35 млрд рублей

Wildberries компенсировал после пожара на складе в Шушарах 34,9 млрд рублей

Компания Wildberries компенсировала партнёрам 95% ущерба за товары, пострадавшие в ходе пожара на складе в Шушарах. Суммарно объём выплат достиг 34,9 млрд рублей, сообщила руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук. Предприниматель заявила, что деньги удалось перечислить ранее запланированного срока.

"Мы перечислим компенсацию всем продавцам — независимо от масштаба их потерь",- пояснила бизнес-леди в диалоге с РБК.

Возгорание на флагманском складе фирмы в Шушарах началось 13 января. Огонь распространился на площадь порядка 70 тыс. кв. м, пожар удалось ликвидировать лишь через сутки.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Secom Bahia (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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