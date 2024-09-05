Бакальчук: Wildberries хочет стать площадкой для продавцов услуг

Реализация различных услуг будет доступна на Wildberries в ближайшее время, сообщила руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук на Восточном экономическом форуме. По мнению основателя он-лайн ресурса, важно сформировать баланс для интересов всех участников платформы, пишет РИА Новости.
"Можно было бы заявить, что мы стали маркет-плейсом, благодаря тому, что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы начали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги", — поделилась планами на перспективу предприниматель.
В минувшем году Wildberries уже запустил сервис по продвижению услуг необходимых при покупке крупногабаритных или сложных технических товаров. Речь идет об услугах по сборке, установке и подключению товарных позиций, таких, как мебель, сантехника и бытовая техника.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/MrChrome (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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