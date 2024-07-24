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Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries и группы Russ
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Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries и группы Russ

Кремль не планирует вмешиваться в процесс слияния маркетплейса Wildberries и группы Russ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные бизнес- или семейные отношения находятся вне компетенции государственных органов.

Несмотря на обращения в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой поддержать бизнес-план слияния, Кремль может только выразить моральную поддержку, не участвуя напрямую в корпоративных делах, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Artyom Vasilyev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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