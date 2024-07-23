Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук обвинил рекламную группу Russ Outdoor в рейдерском захвате компании. Он сообщил об этом главе Чечни Рамзану Кадырову, который затем опубликовал видео их встречи в Telegram. Бакальчук заявил, что его жена Татьяна "ушла из дома и связалась с компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес и выводит активы".
Он уточнил, что Russ Outdoor, значительно меньшая по размеру компания, имеет равные доли в совместном предприятии с Wildberries. Кадыров поддержал Бакальчука, назвав это рейдерским захватом, и пообещал помочь вернуть Татьяну в семью и защитить бизнес. Также он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову заняться этим вопросом и потребовал остановить процесс слияния компаний.
Фото: flickr.com/Artyom Vasilyev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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