Оказывается, ваш кот спит на вашей одежде не просто так: узнайте почему

Кошки часто проявляют привязанность к вещам своих владельцев, и это вполне естественно. Если ваш кот облюбовал забытый на диване свитер или проявляет интерес к корзине с грязным бельём в ванной комнате, не удивляйтесь.

Но что же так притягивает этих пушистых созданий к личным вещам человека? Существует несколько причин.

Запах владельца:

Для кошки запах одежды ассоциируется с безопасностью и комфортом, ведь он пахнет её хозяином.

Привлекательное тепло:

Кошек привлекает тепло, и свитер, оставленный на диване, может стать для них идеальным местом для отдыха. Также кошка не устоит перед недавно отутюженной одеждой.

Мягкость и комфорт:

Одежда из мягких тканей привлекает кошек своей нежностью и шелковистостью, что делает её идеальным местом для отдыха.

Идеальное "гнездо":

Кошачьи любят вещи, которые можно легко превратить в удобное место для сна. Гардероб отлично подходит для этой цели.

Метки на территории:

Кошки обожают оставлять свои метки на вещах, особенно на свежевыстиранной одежде. Это их способ подтвердить своё право собственности.

Фото: commons. wikimedia.org/Erik-Jan Leusink (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication ).