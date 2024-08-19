Оказывается, ваш кот спит на вашей одежде не просто так: узнайте почему

Кошки часто проявляют привязанность к вещам своих владельцев, и это вполне естественно. Если ваш кот облюбовал забытый на диване свитер или проявляет интерес к корзине с грязным бельём в ванной комнате, не удивляйтесь.
Но что же так притягивает этих пушистых созданий к личным вещам человека? Существует несколько причин.
Запах владельца:
Для кошки запах одежды ассоциируется с безопасностью и комфортом, ведь он пахнет её хозяином.
Привлекательное тепло:
Кошек привлекает тепло, и свитер, оставленный на диване, может стать для них идеальным местом для отдыха. Также кошка не устоит перед недавно отутюженной одеждой.
Мягкость и комфорт:
Одежда из мягких тканей привлекает кошек своей нежностью и шелковистостью, что делает её идеальным местом для отдыха.
Идеальное "гнездо":
Кошачьи любят вещи, которые можно легко превратить в удобное место для сна. Гардероб отлично подходит для этой цели.
Метки на территории:
Кошки обожают оставлять свои метки на вещах, особенно на свежевыстиранной одежде. Это их способ подтвердить своё право собственности.
Фото: commons. wikimedia.org/Erik-Jan Leusink (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication ).
Моди намерен сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта — индийский политолог
Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается сыграть собственную роль в урегулировании украинского конфликта и привезти в Киев мирные предложения. Так считает почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан во время беседы с ТАСС.
Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток
Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.
Международный фестиваль-конкурс "Красная гвоздика" открылся в Сочи
В Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие 57-го Международного фестиваля-конкурса народно-патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона.
«Яндекс Маркет» планирует взимать сервисный сбор в размере 20 рублей за каждую покупку
«Яндекс Маркет» планирует взимать сервисный сбор в размере 20 рублей за каждую покупку для своих пользователей. Это нововведение направлено на улучшение качества предоставляемых услуг и оптимизацию работы платформы. Таким образом, «Яндекс Маркет» стремится повысить уровень сервиса и предложить дополнительные возможности своим клиентам.