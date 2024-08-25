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Почему кошки и собаки зевают в присутствии хозяина
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Эту ошибку совершает большинство собаководов: что на самом деле означает зевота вашего питомца

Почему кошки и собаки зевают в присутствии хозяина

Поведение людей, связанное с зевотой, часто объясняется низким уровнем культуры или усталостью, тогда как у домашних животных, в частности у кошек и собак, зевота происходит по иным причинам.

Кошки и собаки зевают по-разному, и это позволяет делать разные выводы о настроении питомца. Эксперты объяснили, почему эти животные зевают в присутствии хозяина.

Кошки:

Если ваша кошка часто зевает, находясь рядом с вами, это признак ее полного расслабления и хорошего настроения. Она довольна своим окружением, и у нее нет поводов для беспокойства.

Собаки:

У собак же частая зевота в присутствии человека может свидетельствовать о стрессе. Например, пес может зевать, если ощущает угрозу, опасность или дискомфорт, как во время визита к ветеринару. Также собака может начать зевать в ответ на наказание или действия хозяина, которые воспринимает негативно, например, на попытку обнять или ласкать ее. В таких случаях зевота может быть признаком нарушения личного пространства собаки.

Кроме того, зевота у животных может иметь и физиологическую причину — как способ насыщения мозга кислородом.

Фото: commons. wikimedia.org/Brambleberries Photography (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license ).

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