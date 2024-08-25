Эту ошибку совершает большинство собаководов: что на самом деле означает зевота вашего питомца

Поведение людей, связанное с зевотой, часто объясняется низким уровнем культуры или усталостью, тогда как у домашних животных, в частности у кошек и собак, зевота происходит по иным причинам.
Кошки и собаки зевают по-разному, и это позволяет делать разные выводы о настроении питомца. Эксперты объяснили, почему эти животные зевают в присутствии хозяина.
Кошки:
Если ваша кошка часто зевает, находясь рядом с вами, это признак ее полного расслабления и хорошего настроения. Она довольна своим окружением, и у нее нет поводов для беспокойства.
Собаки:
У собак же частая зевота в присутствии человека может свидетельствовать о стрессе. Например, пес может зевать, если ощущает угрозу, опасность или дискомфорт, как во время визита к ветеринару. Также собака может начать зевать в ответ на наказание или действия хозяина, которые воспринимает негативно, например, на попытку обнять или ласкать ее. В таких случаях зевота может быть признаком нарушения личного пространства собаки.
Кроме того, зевота у животных может иметь и физиологическую причину — как способ насыщения мозга кислородом.
Фото: commons. wikimedia.org/Brambleberries Photography (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license ).
Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности
Эксперты из компании Cisco Talos обнаружили критическую уязвимость в приложениях Microsoft Outlook и Teams, работающих на macOS.
Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram
Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.
Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом
Певец Николай Басков рассказал о способе борьбы со стрессом.
Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б
Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.