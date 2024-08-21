Почему ваши огурцы перестают плодоносить: вот что вы делаете не так

Некоторым огородникам удается собирать огурцы до самых заморозков, в то время как у других уже в конце августа на грядках пусто. Секрет кроется не в удаче и не в особых сортах овощей, а в правильном уходе за растениями. Большинство огородников допускают несколько распространенных ошибок, которые лишают их долгого и обильного урожая.
Первая ошибка связана с недостатком питательных веществ. Во время плодоношения огурцы расходуют огромное количество ресурсов, и как только они истощаются, растение прекращает плодоносить. Поэтому важно подкармливать огурцы на протяжении всего сезона.
Вторая ошибка - это неправильный полив. Многие считают, что огурцам требуется много воды для хорошего плодоношения, но это заблуждение. Избыточный полив приводит к заболеваниям растений и снижению урожайности.
Наконец, нельзя забывать о профилактике вредителей и болезней даже в период плодоношения. Пренебрежение этими мерами может привести к потере урожая. Поэтому для продолжительного сбора огурцов необходимо избегать этих ошибок и обеспечить растениям правильный уход.
Фото: commons.wikimedia.org/Jerzy Opioła (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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