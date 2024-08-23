Не хватает времени на питомца: вот 5 собак, которые не обидятся на ваше отсутствие

Перед тем как завести собаку, человеку следует тщательно оценить свою степень занятости. Если свободного времени мало, будет сложно обеспечить полноценный уход за питомцем. Людям, часто задерживающимся на работе, нужно понимать, что псу, который долго остаётся один дома, может быть трудно переносить одиночество.

Однако, есть породы собак, которые способны спокойно выдерживать временное одиночество, и их можно заводить даже очень занятым людям. Но стоит помнить, что полностью лишать внимания даже таких питомцев нельзя.

Чихуахуа: эти собаки сильно скучают, если хозяин долго отсутствует, но ситуация улучшается, если рядом есть ещё один питомец. Компаньон и множество игрушек помогут чихуахуа легче переносить одиночество.

эти собаки сильно скучают, если хозяин долго отсутствует, но ситуация улучшается, если рядом есть ещё один питомец. Компаньон и множество игрушек помогут чихуахуа легче переносить одиночество. Французский бульдог: эта порода ведёт себя спокойно при долгом отсутствии хозяина, но дефицит внимания потребуется компенсировать, тратя на общение с питомцем практически всё свободное время.

эта порода ведёт себя спокойно при долгом отсутствии хозяина, но дефицит внимания потребуется компенсировать, тратя на общение с питомцем практически всё свободное время. Мальтийская болонка: эти собаки спокойно переносят временное одиночество, так как любят проводить время, подремывая.

эти собаки спокойно переносят временное одиночество, так как любят проводить время, подремывая. Бассет-хаунд: спокойные и любящие сон собаки, которые хорошо справляются с одиночеством.

спокойные и любящие сон собаки, которые хорошо справляются с одиночеством. Уиппет: эти питомцы известны своей терпеливостью. Они любят прогулки, но также с удовольствием отдыхают и спят.

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