Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Секрет идеальной запеканки из кабачков, которую оценит каждый гурман
  1. Главная
  2. Еда

Удивите близких: запеканка из кабачков, которую готовят лучшие шефы

Секрет идеальной запеканки из кабачков, которую оценит каждый гурман

Блюда из кабачка являются отличным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни и предпочитает правильное питание.

Этот овощ универсален и подходит для приготовления различных блюд: от холодных закусок и консервированных заготовок до горячих первых и вторых блюд.

Чтобы приготовить простую запеканку из кабачка с сыром, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сыр — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 100 мл;
  • чеснок и зелень по вкусу;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Нарежьте кабачки кружочками или кубиками, если овощи крупные.

  2. Выложите нарезанные кабачки в форму для запекания, предварительно смазав её растительным маслом.

  3. В отдельной миске смешайте яйца и сметану, добавьте тертый сыр, чеснок и специи.

  4. Перемешайте смесь и залейте ей кабачки.

Запекайте блюдо в течение 25-30 минут. Перед подачей посыпьте его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Фото: commons. wikimedia.org/Tony Hisgett (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

Мир

Переговорщики Израиля раскритиковали позицию Нетаньяху по Газе

Переговорщики Израиля раскритиковали позицию Нетаньяху по Газе

Израильские официальные лица, участвующие в переговорах с ХАМАС по ситуации в анклаве Газы, выразили обеспокоенность из-за заявлений премьера Биньямина Нетаньяху. По их мнению, его высказывания о Филадельфийском коридоре и "Нецарим" могут саботировать переговорный процесс.

Читать полностью
Советник Трампа Хьюз заявил об обсуждении контроля вооружений с РФ

Советник Трампа Хьюз заявил об обсуждении контроля вооружений с РФ

Советник Дональда Трампа Брайан Хьюз сообщил, что политик может обсудить с Москвой контроль над вооружениями, если он победит. Условиями контактов также станут усиление позиций Америки и создание новой противоракетной обороны.

Читать полностью

Общество

Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми:

Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми: "Старший сын — копия папаша"

Телеведущая Юлия Барановская поделилась милым семейным контентом.

Читать полностью
Техноблогер Петухов: цены на iPhone 16 в России ожидаются на уровне прошлого года

Техноблогер Петухов: цены на iPhone 16 в России ожидаются на уровне прошлого года

Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов поделился своими ожиданиями о выходе iPhone 16 в России. Ожидается, что презентация новинок от Apple состоится 10 сентября, и уже 20 сентября устройства могут появиться на российском рынке благодаря параллельному импорту и серому рынку.

Читать полностью

Новости