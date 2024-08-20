Удивите близких: запеканка из кабачков, которую готовят лучшие шефы

Секрет идеальной запеканки из кабачков, которую оценит каждый гурман

Блюда из кабачка являются отличным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни и предпочитает правильное питание.

Этот овощ универсален и подходит для приготовления различных блюд: от холодных закусок и консервированных заготовок до горячих первых и вторых блюд.

Чтобы приготовить простую запеканку из кабачка с сыром, вам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

сыр — 150 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 100 мл;

чеснок и зелень по вкусу;

соль, перец, специи по вкусу.

Процесс приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Нарежьте кабачки кружочками или кубиками, если овощи крупные. Выложите нарезанные кабачки в форму для запекания, предварительно смазав её растительным маслом. В отдельной миске смешайте яйца и сметану, добавьте тертый сыр, чеснок и специи. Перемешайте смесь и залейте ей кабачки.

Запекайте блюдо в течение 25-30 минут. Перед подачей посыпьте его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Фото: commons. wikimedia.org/Tony Hisgett (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).