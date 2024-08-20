Удивите близких: запеканка из кабачков, которую готовят лучшие шефы

Блюда из кабачка являются отличным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни и предпочитает правильное питание.
Этот овощ универсален и подходит для приготовления различных блюд: от холодных закусок и консервированных заготовок до горячих первых и вторых блюд.
Чтобы приготовить простую запеканку из кабачка с сыром, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- сыр — 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 100 мл;
- чеснок и зелень по вкусу;
- соль, перец, специи по вкусу.
Процесс приготовления:
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Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Нарежьте кабачки кружочками или кубиками, если овощи крупные.
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Выложите нарезанные кабачки в форму для запекания, предварительно смазав её растительным маслом.
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В отдельной миске смешайте яйца и сметану, добавьте тертый сыр, чеснок и специи.
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Перемешайте смесь и залейте ей кабачки.
Запекайте блюдо в течение 25-30 минут. Перед подачей посыпьте его свежей зеленью. Приятного аппетита!
Фото: commons. wikimedia.org/Tony Hisgett (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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