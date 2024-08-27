Добралась и до России: в Татарстане люди заболели лихорадкой Западного Нила

В Татарстане зафиксировали 59 случаев лихорадки Западного Нила с июля 2024 года. На данный момент 13 человек продолжают лечение в стационаре.
"На 25 августа 2024 года новых случаев лихорадки Западного Нила не зарегистрировано. С 21 июля подтверждены 59 случаев заболевания, из которых 58 потребовали госпитализации", — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
В стационаре остаются 13 пациентов, которые получают необходимое лечение. Их состояние стабильное и не вызывает опасений.
Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, однако у некоторых могут проявляться симптомы, напоминающие грипп, и кожная сыпь.
Фото: flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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