Американское издание Forbes опубликовало материал, в котором анализируются перспективы использования наземных беспилотных аппаратов украинскими вооруженными силами. Автор статьи приходит к выводу, что эффективность таких устройств на поле боя может оказаться ниже ожидаемой.

Обозреватель отмечает, что украинская сторона планирует внедрить наземные дроны для различных боевых задач. Однако их применение может столкнуться с серьезными препятствиями. Главной угрозой для этих аппаратов станут российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По мнению автора, средства РЭБ российской армии способны не только блокировать работу беспилотников, но и перехватывать управление ими. Существует риск, что алгоритмы управления дронами могут быть перепрограммированы, что приведет к использованию этих устройств против самих украинских военных.

Ранее Wall Street Journal сообщала о растущей эффективности российских систем РЭБ в противодействии высокоточному оружию. Источники издания в украинской разведке и Пентагоне отмечали, что российские войска совершенствуют свои возможности по перехвату современных ракетных комплексов, включая ATACMS и Storm Shadow.

Кроме того, Washington Post в конце мая информировала о снижении эффективности американских боеприпасов со спутниковым наведением на Украине из-за российских помех. Это вынудило украинскую сторону отказаться от использования некоторых видов западного вооружения.

Фото: commons. wikimedia.orgКузьмин Виталий Владимирович(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)