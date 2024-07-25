Американское издание Forbes опубликовало материал, в котором анализируются перспективы использования наземных беспилотных аппаратов украинскими вооруженными силами. Автор статьи приходит к выводу, что эффективность таких устройств на поле боя может оказаться ниже ожидаемой.
Обозреватель отмечает, что украинская сторона планирует внедрить наземные дроны для различных боевых задач. Однако их применение может столкнуться с серьезными препятствиями. Главной угрозой для этих аппаратов станут российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По мнению автора, средства РЭБ российской армии способны не только блокировать работу беспилотников, но и перехватывать управление ими. Существует риск, что алгоритмы управления дронами могут быть перепрограммированы, что приведет к использованию этих устройств против самих украинских военных.
Ранее Wall Street Journal сообщала о растущей эффективности российских систем РЭБ в противодействии высокоточному оружию. Источники издания в украинской разведке и Пентагоне отмечали, что российские войска совершенствуют свои возможности по перехвату современных ракетных комплексов, включая ATACMS и Storm Shadow.
Кроме того, Washington Post в конце мая информировала о снижении эффективности американских боеприпасов со спутниковым наведением на Украине из-за российских помех. Это вынудило украинскую сторону отказаться от использования некоторых видов западного вооружения.
Фото: commons. wikimedia.orgКузьмин Виталий Владимирович(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
Шольц: решения Германии не ведут к конфликту НАТО и России
Канцлер Германии Шольц заявил, что решения ФРГ принимаются так, чтобы не допустить конфликта между НАТО и РФ.
В Германии обсуждают судьбу Голубой мечети
В Германии разгорелась дискуссия вокруг судьбы Голубой мечети после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга". Как сообщает немецкое издание Welt, Центральный совет мусульман страны выступил с призывом сохранить это религиозное сооружение.
Диетолог Алпхан: вода с лимоном не способствует жиросжиганию
Врач-диетолог из Стамбульского университета Атлас Эмель Алпхан в интервью изданию Sabah объяснила, что вода с лимоном не способствует жиросжиганию и снижению веса.
В России создадут цифровой гербарий флоры Камчатского полуострова
На Камчатке в Витуса Беринга Камчатском государственном университете создают цифровой гербарий флоры полуострова, включая редкие и защищаемые виды растений.