Голкипер футбольной команды "Барселоны" из эквадорского Гуаякиля, по оценкам специалистов, подававший большие надежды Джастин Корнехо скончался на 21-м году жизни, сообщает AP.
Накануне мужчину обнаружили в ванной комнате без сознания и в очень тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но увы, при падении футболист серьёзно повредил голову и реанимационные меры результата не дали.
Ранее Корнехо провел один матч за молодежную сборную Эквадора. В самом клубе он был на позиции запасного голкипера.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Universidade do Futebol (Attribution-Share Alike 4.0)
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