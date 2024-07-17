Голкипер футбольной команды "Барселоны" из эквадорского Гуаякиля, по оценкам специалистов, подававший большие надежды Джастин Корнехо скончался на 21-м году жизни, сообщает AP.

Накануне мужчину обнаружили в ванной комнате без сознания и в очень тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но увы, при падении футболист серьёзно повредил голову и реанимационные меры результата не дали.

Ранее Корнехо провел один матч за молодежную сборную Эквадора. В самом клубе он был на позиции запасного голкипера.

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