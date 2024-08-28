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Искусствовед Лагутенкова: восстановить объекты культурного наследия поможет бизнес
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Восстановлению памятников архитектуры посодействует бизнес

Искусствовед Лагутенкова: восстановить объекты культурного наследия поможет бизнес

К 2030 году в нашей стране должно быть отреставрировано более тысячи объектов исторического и культурного наследия. Такое поручение дал вначале лета президент России Владимир Путин. НО, похоже, без привлечения к программе частных инвесторов выполнить намеченное будет сложно, рассказала в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru член-корреспондент Российской Академии Художеств Вера Лагутенкова.

"Мне кажется, государственно-частное партнерство — это и взаимовыгодные, и перспективные линии развития различного рода проектов как в области строительства, так и в различных культурных предприятиях. Потому что не всегда финансирование бывает достаточным. А частные инвесторы, бывает, заинтересованы в том, чтобы и помочь восстановить как индивидуальное решение, но и как вклад в культурное наследие своей страны. Это действительно практикуется нередко и в различных регионах довольно успешно существует", — говорит эксперт.

Власти действительно заинтересованы, чтобы бизнес принимал участие в восстановлении объектов культурного наследия. Причем как федерального, так и регионального значения. Чуть более года в нашей стране действует специальный закон, призванный усилить интерес бизнеса к восстановлению памятников архитектуры.

К примеру арендаторы из числа малых и средних предпринимателей имеют возможность выкупать объекты культурного наследия по преимущественному праву (без аукциона) после двух лет аренды.

Инвестор в полноформатном режиме сосредоточиться на реконструкции памятника архитектуры, вкладывать свои деньги, привлекать кредитные ресурсы, будучи уверенным в неизменности своих прав на эту недвижимость.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Саша Кротов (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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