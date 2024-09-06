Volvo XC90 2024: новый 11,2-дюймовый экран и обновленный интерьер

Шведская компания Volvo Cars обновила свой полноразмерный кроссовер XC90 к модельному году 2025. Основные изменения касаются интерьера. Вместо 9-дюймового экрана медиацентра в центре консоли теперь установлен 11,2-дюймовый экран с повышенным разрешением. Для желающих доступен вариант с 14,5-дюймовым дисплеем.
Графический интерфейс системы мультимедиа был переработан так, чтобы уменьшить количество касаний для доступа к наиболее часто используемым функциям.
Место для беспроводной зарядки телефона переместили в угол под консолью, а освободившаяся площадь между сиденьями была использована для добавления третьего подстаканника.
Функционально передняя консоль осталась прежней, но новые дефлекторы климатической системы и отделка с использованием алюминия и дерева освежили общий вид интерьера.
Внешний облик XC90 обновлен новыми фарами, капотом и передним бампером, а задние фонари получили новый дизайн, сохранив свою форму. Ретушируются детали, но общий стиль стал более гармоничным.
Кроссовер по-прежнему предлагается в вариантах "мягкий гибрид" и "подзаряжаемый гибрид" с 2,0-литровым бензиновым турбомотором.
Фото: commons.wikimedia.org/Vauxford (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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