Анастасия Волочкова обратилась к Алле Пугачёвой с неожиданным призывом

Балерина Анастасия Волочкова внезапно воспылала любовью к Алле Пугачёвой и обратилась к Примадонне с необычным советом.
Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* фото в компании народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.
Балерина посоветовала маститой певице возвращаться на Родину на фоне сообщений о том, что Пугачёва вместе с детьми возвращается в Россию.
"Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе", — написала Волочкова под кадрами с Примадонной.
Подписчиков звезды балета такой порыв немало удивил. Они посоветовали балерине писать посты в социальные сети на трезвую голову.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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