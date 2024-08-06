Анастасия Волочкова обратилась к Алле Пугачёвой с неожиданным призывом

Балерина Анастасия Волочкова внезапно воспылала любовью к Алле Пугачёвой и обратилась к Примадонне с необычным советом.

Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* фото в компании народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

Балерина посоветовала маститой певице возвращаться на Родину на фоне сообщений о том, что Пугачёва вместе с детьми возвращается в Россию.

"Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе", — написала Волочкова под кадрами с Примадонной.

Подписчиков звезды балета такой порыв немало удивил. Они посоветовали балерине писать посты в социальные сети на трезвую голову.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской