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Марина Федункив сделала макияж, как у Анастасии Волочковой
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Актриса Федункив повторила макияж Анастасии Волочковой: "Шпагат даже пытаться не стала"

Марина Федункив сделала макияж, как у Анастасии Волочковой

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив решила превзойти по красоте саму Анастасию Волочкову.

52-летняя актриса Марина Федункив опубликовала в "Инстаграме"* фото со странным макияжем. Такой эффект появляется обычно, когда загораешь в солнечных очках.

"Когда решила повторить макияж балерины всея Руси. Шпагат даже пытаться не стала после такого", — написала звезда Comedy Club.

Подписчики оценили новый образ комедийной актрисы.

"Двоюродная сестра Дональда Трампа";

"Ты ли, чё ли Пугачёва?";

"Агузарова", — делали сравнения фолловеры.

Поклонники предупредили Марину Федункив о том, что Волочкову такие шутки могут обидеть, так как она очень ранимая.

Фото: соцсети

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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