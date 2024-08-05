Актриса Федункив повторила макияж Анастасии Волочковой: "Шпагат даже пытаться не стала"

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив решила превзойти по красоте саму Анастасию Волочкову.
52-летняя актриса Марина Федункив опубликовала в "Инстаграме"* фото со странным макияжем. Такой эффект появляется обычно, когда загораешь в солнечных очках.
"Когда решила повторить макияж балерины всея Руси. Шпагат даже пытаться не стала после такого", — написала звезда Comedy Club.
Подписчики оценили новый образ комедийной актрисы.
"Двоюродная сестра Дональда Трампа";
"Ты ли, чё ли Пугачёва?";
"Агузарова", — делали сравнения фолловеры.
Поклонники предупредили Марину Федункив о том, что Волочкову такие шутки могут обидеть, так как она очень ранимая.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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