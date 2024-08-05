Актриса Федункив повторила макияж Анастасии Волочковой: "Шпагат даже пытаться не стала"

Марина Федункив сделала макияж, как у Анастасии Волочковой

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив решила превзойти по красоте саму Анастасию Волочкову.

52-летняя актриса Марина Федункив опубликовала в "Инстаграме"* фото со странным макияжем. Такой эффект появляется обычно, когда загораешь в солнечных очках.

"Когда решила повторить макияж балерины всея Руси. Шпагат даже пытаться не стала после такого", — написала звезда Comedy Club.

Подписчики оценили новый образ комедийной актрисы.

"Двоюродная сестра Дональда Трампа"; "Ты ли, чё ли Пугачёва?"; "Агузарова", — делали сравнения фолловеры.

Поклонники предупредили Марину Федункив о том, что Волочкову такие шутки могут обидеть, так как она очень ранимая.

Фото: соцсети

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