Анастасия Волочкова показала, как выглядела в детстве

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отце, выдающемся спортсмене Юрии Волочкове.
Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* снимки из семейного архива с отцом, которому исполнилось 77 лет.
Звезда балета назвала отца Юрия Волочкова главным мужчиной своей жизни.
"Чемпион СССР по настольному теннису Юрий Волочков и заслуженный тренер сборной России, вырастивший множество чемпионов", — написала под кадрами Анастасия.
Она отметила, что от папы ей досталась сила воли, чувство юмора и умение побеждать.
Балерина рассказала, что после инсульта её отец уже 17 лет не может говорить, при этом он, по словам дочери, находится в здравом рассудке.
Звезда подчеркнула, что она и её дочь Ариадна с гордостью носят фамилию отца и деда.
Фото: соцсети
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