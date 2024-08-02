Анастасия Волочкова показала, как выглядела в детстве

Анастасия Волочкова показала фото из семейного архива с отцом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отце, выдающемся спортсмене Юрии Волочкове.

Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* снимки из семейного архива с отцом, которому исполнилось 77 лет.

Звезда балета назвала отца Юрия Волочкова главным мужчиной своей жизни.

"Чемпион СССР по настольному теннису Юрий Волочков и заслуженный тренер сборной России, вырастивший множество чемпионов", — написала под кадрами Анастасия.

Она отметила, что от папы ей досталась сила воли, чувство юмора и умение побеждать.

Балерина рассказала, что после инсульта её отец уже 17 лет не может говорить, при этом он, по словам дочери, находится в здравом рассудке.

Звезда подчеркнула, что она и её дочь Ариадна с гордостью носят фамилию отца и деда.

Фото: соцсети