Индийские волки-людоеды загрызли девять человек

Стая азиатских волков индийском округе Бахрайч с марта месяца держит в ужасе местное населений. Около полусотни местных жителей сумели спастись от хищников и отделались лишь покусами. А вот девятерых граждан звери растерзали насмерть. Причем семерых этим летом, сообщает издание Hindustan Times.

В атакованных населённых пунктах поставили прожекторы и громкоговорители, но хищников это не напугало. Власти обращаются к населению с призывом в тёмное время суток укрываться на крышах или в закрытых помещениях, куда не могут проникнуть животные. Когда темнеет, десятки селян, вооруженных железными прутами, выходят на улицы с факелами и до рассвета патрулируют округу.

Руководитель комитета по поимке волков рекомендует обрабатывать деревни экскрементами и мочой слонов. Есть надежда, что волков это испугает, поскольку обычно хищники избегают приближаться к крупным животным.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Pramanick (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)