Алёна Водонаева рассказала о своём романе со звездой фильма "Уэнсдэй"

42-летняя звезда "Дома-2" Алёна Водонаева призналась, что у неё завязались отношения с 22-летним актёром из фильма "Уэнсдей".
Алёна Водонаева в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала, что села на диету, чтобы предстать во всей красе перед молодым известным актёром, которого "отменили" в США после обвинений в домогательствах и изнасиловании.
"Он худой, молодой, известный актёр. Сижу на диете, ведь я не могу приехать как женщина. Я и так его старше, надо скинуть хотя бы два килограмма", — объяснила звезда телестройки.
Авторы Telegram-канала "Светский хроник" провели "расследование" и решили, что Водонаева говорит об актёре из фильма "Уэнсдэй" Перси Хайнсе Уайте.
Соцсети Алёны заполнены контентом с артистом, и молодой актёр смотрит сторис Водонаевой.
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