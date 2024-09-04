Во Владивостоке приступили к сборке туристических автобусов

Компания "Соллерс" приступила к серийному производству туристических и междугородних автобусов на специальной промышленной площадке Владивостоке. Пока речь идёт о сборке лицензионных копий китайской модели Ankai, однако в перспективе планируется усиление локализации.
Пока с конвейеров будут сходить лишь две модели, -туристический автобус SA9 и междугородний — SA6. Объем производства составит до полутора тысяч транспортных средств ежегодно.
В торжественном старте производственного процесса приняли участие сегодня первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров и председатель совета директоров группы "Солерс" Адиль Ширинов.
Курс на импортозамещение и запуск нового производства позволит частично удовлетворить потребность отечественного рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния, особо отметили автопроизводители.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Lucky_Ambago_Purok_Otso (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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