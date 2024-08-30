Правительство может отменить лимит баллов для работающих пенсионеров

Правительство рассматривает инициативу, о пересмотре правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов в отношении работающих пенсионеров. Возможные изменения стали известны по итогам обсуждения паспорта нацпроекта "Кадры", рассмотренного на заседании рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа и включающего период до 2030 года, сообщает РБК.
Совокупное финансирование инициативы в в предстоящую пятилетку составит почти 1 трлн руб. В настоящий момент в нашей стране действует ограничение на уровне трех баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для работающих пенсионеров — вне зависимости от объема уплаченных работодателем страховых взносов им начисляется не более трех ИПК за 12 месяцев, в то время как остальные работники, не находящиеся на пенсии, могут заработать до 10 ИПК. В перспективе данный лимит может быть для трудящихся пенсионеров отменён.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ким Скарборо (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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