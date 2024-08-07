Минпромторг может отказать от индексации утильсбора

В правительстве рассматривают вариант отказа от анонсированной ранее индексации утилизационного сбора на ввозимые в нашу страну зарубежные автомобили. Минпромторг пока окончательно не определился с идеей повышения ставок, сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в кабмине. Хотя тотальное повышение этого косвенного налога активно лоббируют отечественные представители автопрома.

Однако автодилеры предупреждают о рисках, что за шесть лет, в случае, если опубликованный ранее проект постановления об утильсборе станет официальным документом, стоимость иномарок на отечественном рынке может удвоится. При этом, стимулом для локализации новых крупных производств транспортных средств, сверхвысокий утильсбор не станет. А вот основательно "потрепать" торговый сегмент в этой сфере вполне способен, считают участники рынка.

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