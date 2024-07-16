Правительство внесло в нижнюю палату парламента проект нормативного акта, который предусматривается расширение перечня оснований, согласно которым гражданин может быть внесён в реестр лиц и организаций, имеющих отношение к терроризму или экстремизму. Соответствующие данные появились в базе законодательной деятельности Государственной думы РФ.

В будущем планируется, что в список будут вносить не только тех, кто непосредственно связан с терактами и экстремистской деятельностью. Перечень хотят дополнить также подозреваемыми и осужденными за убийство, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, содеянные по признакам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Также согласно поправкам в федеральное законодательство, поводом для включения в реестр могут являться постановления следователей или приговоры суда по статьям за геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

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