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Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом
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Власти Мьянмы просят Россию содействовать в борьбе с терроризмом

Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом

Руководитель крупнейшей в Мьянме партии обратился к России с просьбой поддержать правительственные силу республики в борьбе с террористической угрозой, сообщает РИА Новости. По словам Кхин Йи то, что происходит на территории страны, не внутренние разборки, а реальный террор. Эскалация вооруженного противостояния властей и их противников усилилась в последние месяцы, а сам конфликт длится уже почти три года.

"Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом", - считает партийный лидер.

Кхин Йи надеется, что РФ признает происходящее в его государстве проявлением терроризма и присоединится к борьбе с ним.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Mil.ru /Creative CommonsAttribution 4.0

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