Театральный фестиваль "Место силы — Владивосток" проходит на улицах города, предлагая богатую программу с более чем 100 просветительскими мероприятиями и 8 спектаклями. Фестиваль открылся выступлениями уличных театров и популярных артистов, включая репера Александра ST Степанова и других.
Фестиваль организован на трех площадках, включая Приморский драматический театр молодежи, а также включает деловую и образовательную программы. Участвуют известные театральные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также мастера из школы-студии МХАТ и ГИТИСа, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Svetlov Artem (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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