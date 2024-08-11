Уроженец Курска Владимир Винокур рассказал о непобедимости родного края: неприкасаемая земля

Юморист Владимир Винокур, который родился и вырос в Курске, объяснил, почему Курская область непременно должна выстоять.

76-летний Владимир Винокур убеждён, что Курск — это город, символизирующий победу. Он напомнил о знаменитой Курской битве, которая произошла на данной земле.

"Издревле курская земля была неприкасаемая. Любой враг должен знать, что нападение на Курск — это гибель. Даже в "Слове о полку Игореве" есть фраза: "А мои куряне — славные воины", — выразил своё мнение звезда "Аншлага".

Ранее юморист Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" артистов, которые молчат о трагических событиях в Курской области. Шоумен напомнил, что немало знаменитостей являются уроженцами данного региона.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом