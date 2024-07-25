Глава Российской Федерации Владимир Путин направил послание с выражением соболезнований руководству Эфиопии в связи с трагедией, вызванной разрушительными оползнями на юге страны. Текст обращения был опубликован на официальном портале Кремля.

В своем послании российский лидер обратился к президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду, выразив глубокие соболезнования в связи с катастрофическими последствиями природного бедствия. Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям, потерявшим близких, а также пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим.

Масштабы трагедии, произошедшей на юге Эфиопии, оказались значительными. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, число погибших в результате схода двух оползней достигло 257 человек. Однако эксперты предполагают, что эта цифра может увеличиться до 500 жертв.

Это стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории страны, нанеся серьезный удар по местным общинам и инфраструктуре. Международное сообщество, включая Россию, выражает готовность оказать необходимую помощь и поддержку Эфиопии в преодолении последствий этой трагедии.

Фото: commons.wikimedia.orgАдминистрация Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)