Востребованность школьных репетиторов в РФ выросла на 18% за год

В течении года существенно вырос спрос на онлайн-учёбу с репетиторами. Суммарно речь идёт об увеличении востребованности данного вида услуг на 18%, при этом эта опция сейчас актуальна почти для 16% российских школьников, приводят оперативные данные аналитики сервиса "Авито Услуги".
В масштабном мониторинге было задействовано 10 тыс. респондентов. По информации ресурса, 8% учащихся занимаются у репетиторов регулярно, еще 8% — периодически. с лета минувшего года по лето текущего почти удвоилось число посещающих виртуальные занятия по информатике, рост 92%.
Помимо этого уверенный рост демонстрирует количество желающих дополнительно получать знания с репетиторами в дистанционном формате по таким предметам, как биология (+52%) и геометрия (+36%). В свою очередь преподаватели аналогично стали активнее предлагать репетиторские услуги. За минувший год число предложений с их стороны подскочило почти на треть.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/KAB2013 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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