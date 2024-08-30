Отечественное производство вермутов в первом полугодии сократилось на треть

Отечественный розлив вермутов в первом полугодии сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 2,2 миллиона литров, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Аналитики приводят данные, согласно которым в минувшем году, по сравнению с 2022-м годом, производство серьёзно увеличилось. Примерно на 30% и достигло показателя в шесть миллионов литров. А вот в текущем году фиксируется спад.
"В первые шесть месяцев на прилавок отправлено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории "вермут", в 2023-м в аналогичном периоде было произведено 3,27 миллиона литров", — констатируют эксперты.
Львиная доля выпущенных на рынок выпущенных приходится на торговые марки "Сальваторе", "Лаветти", "Санто Стефано", "Чеароквонти".
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Tamorlan (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
В Новой Зеландии скончался король маори
На семидесятом году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, сообщает местный телеканал RNZ. Как говорят представители правящей семьи, монарх ушёл в мирно, в окружении родных.
Le Parisien: бывший глава кабмина Франции Казнев хочет вернуться на пост премьера
Бывший председатель правительства Франции Бернар Казнёв похоже желает во второй раз войти в одну и ту же воду и вновь стать премьер-министром. Ранее политик в течение полугода с декабря 2016 года по май 2017 года при президента Франсуа Олланде руководил исполнительной властью пятой республики и сейчас, по данным издания Le Parisien, вновь лоббирует свою кандидатуру на высокий пост.
За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза
С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.
Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла
Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.