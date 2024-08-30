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Роскачество: выработка вермутов в РФ в первом полугодии упала на треть
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Отечественное производство вермутов в первом полугодии сократилось на треть

Роскачество: выработка вермутов в РФ в первом полугодии упала на треть

Отечественный розлив вермутов в первом полугодии сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 2,2 миллиона литров, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Аналитики приводят данные, согласно которым в минувшем году, по сравнению с 2022-м годом, производство серьёзно увеличилось. Примерно на 30% и достигло показателя в шесть миллионов литров. А вот в текущем году фиксируется спад.

"В первые шесть месяцев на прилавок отправлено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории "вермут", в 2023-м в аналогичном периоде было произведено 3,27 миллиона литров", — констатируют эксперты.

Львиная доля выпущенных на рынок выпущенных приходится на торговые марки "Сальваторе", "Лаветти", "Санто Стефано", "Чеароквонти".

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Tamorlan (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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