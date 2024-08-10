Virgin Galactic готовится к запуску новой эры космического туризма

Virgin Galactic планирует до 275 полётов в год на новых космопланах Delta Class

Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, анонсировала планы по коммерческой эксплуатации космопланов нового поколения Delta Class.

Как сообщил главный финансовый директор компании Даг Аренс, в первые годы эксплуатации двух таких аппаратов планируется проводить до 125 полетов в год. С увеличением числа космопланов Delta Class до четырех, Virgin Galactic прогнозирует проведение 275 полетов ежегодно, что позволит компании получать доход в размере 990 миллионов долларов США.

Однако, эти планы пока остаются прогнозами, поскольку компания лишь недавно начала строительство завода для производства Delta. Коммерческая эксплуатация космопланов запланирована на 2026 год, до этого момента необходимо завершить производство, провести испытания и получить необходимые разрешения.

Virgin Galactic — американская компания, входящая в Virgin Group и планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников.

Фото: Openverse/IrishFireside (CC BY 2.0)