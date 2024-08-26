Город Винница на Украине в понедельник оказался без водоснабжения из-за перебоев с электричеством, сообщили в областном водоканале Винницы.
В Виннице проживает более 370 тысяч человек. В объявлении, опубликованном в Telegram-канале предприятия, отмечается, что из-за аварийных отключений электричества все водопроводные станции города прекратили работу, что привело к отсутствию воды во всех районах города.
В тот же день украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в различных регионах страны. Энергетический холдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории Украины. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме остаётся крайне сложной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры в нескольких областях.
Удары по критической инфраструктуре Украины со стороны ВС России начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Эти удары направлены на энергетические объекты, оборонные предприятия, а также системы военного управления и связи по всей территории страны. С тех пор воздушные тревоги на Украине стали регулярными, охватывая как отдельные регионы, так и всю страну в целом.
Фото: commons.wikimedia.orgKari Shea karishea( Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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