Виктория Боня с размахом отметила день рождения своей 17-летней кошки: "Поздравляем Мурочку"

Модель Виктория Боня организовала праздник по поводу 17-го дня рождения своей кошки по кличке Мурка.
Звезда "Дома-2" разместила в "Инстаграме"* кадры со дня рождения своей кошки-долгожительницы. Любимице Виктории Бони Мурке исполнилось 17 лет.
На видео Боня при полном параде протягивает кошке торт со свечами в надежде на то, что животное задует свечи на праздничном угощении.
Мурка, судя по всему, осталась не в восторге от праздника, так как попыталась выскользнуть из рук хозяйки.
"Нам 17 лет. Поздравляем Мурочку", — написал модель под кадрами.
Боня рассказала, что подобрала котёнка в августе 17-лет назад, когда малышке было около трёх недель от роду.
Виктория резко отреагировала на слова тех, кто назвал её любимицу "бедной".
"Мурочка точно не бедная, не переживайте", — написала звезда в ответ на упрёки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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