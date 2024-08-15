Виктория Боня раскрыла свои мрачные мысли перед опасным восхождением на гору в Непале

Известная блогер и модель Виктория Боня поделилась своими мыслями о страхе и смерти в социальных сетях в контексте подготовки к восхождению на гору Манаслу в Непале.

Боня призналась, что ее периодически посещают пугающие мысли о возможной смерти, однако она не позволяет им овладеть собой. Она подчеркнула, что "ум" часто тормозит людей, не давая им полностью наслаждаться жизнью и достигать своих целей.

Боня отметила, что, несмотря на возникающие страхи, она не живет умом и не позволяет страху управлять ее жизнью, утверждая, что за пределами страха находится то, что человек действительно хочет.

Манаслу — гора в Гималаях, главная вершина которой (8163 м) — восьмой по высоте восьмитысячник мира.

Фото: commons. wikimedia.org/Georges Biard (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)