Виктория Боня раскрыла свои мрачные мысли перед опасным восхождением на гору в Непале

Известная блогер и модель Виктория Боня поделилась своими мыслями о страхе и смерти в социальных сетях в контексте подготовки к восхождению на гору Манаслу в Непале.
Боня призналась, что ее периодически посещают пугающие мысли о возможной смерти, однако она не позволяет им овладеть собой. Она подчеркнула, что "ум" часто тормозит людей, не давая им полностью наслаждаться жизнью и достигать своих целей.
Боня отметила, что, несмотря на возникающие страхи, она не живет умом и не позволяет страху управлять ее жизнью, утверждая, что за пределами страха находится то, что человек действительно хочет.
Манаслу — гора в Гималаях, главная вершина которой (8163 м) — восьмой по высоте восьмитысячник мира.
Фото: commons. wikimedia.org/Georges Biard (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Google подтвердила хакерские атаки со стороны Ирана на штабы Байдена и Трампа
Транснациональная корпорация из Соединённых Штатов Америки Google подтвердила кибератаки, якобы совершённые Ираном на штаб действующего американского лидера Джо Байдена и 45-ого президента Штатов Дональда Трампа. Об этом компания информирует на собственном сайте.
Кандидат в вице-президенты США Уолц заявил, что готов к дебатам 1 октября
Американский политический деятель Тим Уолц, который на данный момент занимает пост губернатора штата Миннесота, а также является кандидатом в вице-президенты Штатов от Демпартии, выразил готовность к дебатам со своим соперником, предпринимателем и политиком-республиканцем Джей-Ди Вэнсом 1 октября. Об этом он сообщил в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.
Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций
IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.