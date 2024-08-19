Верку Сердючку "подняли на вилы" на концерте в Днепре

Верку Сердючку раскритиковали за русский язык на концерте в Днепре

На концерте в Днепре украинский певец Андрей Данилко, широко известный под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в центре неприятного инцидента.

Во время исполнения своих хитов, включая "Я рождена для любви", Данилко столкнулся с негативной реакцией со стороны некоторых зрителей. Публика выразила недовольство тем, что песни были исполнены на русском языке, что вызвало резкие выкрики и оскорбления в адрес артиста.

В ответ на критику Андрей Данилко не остался в стороне и грубо ответил возмущенным зрителям, что лишь усилило напряжение в зале и вызвало еще большее недовольство части аудитории.

Фото: commons.wikimedia.org/Alina Vozna (CC BY-SA 4.0)