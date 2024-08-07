Вера Брежнева резко отреагировала на нападки по поводу использования русского языка

Певица Вера Брежнева не смогла сдержать эмоции, когда её упрекнули в использовании русского языка.
Исполнительница хита "Я знаю пароль" резко отреагировала на упрёки украинских патриотов, которым не понравилось то, что Вера Брежнева не отказалась от использования русского языка в своём песенном творчестве.
"А как так получается, что вы говорите на украинском, а песни на русском поёте. Давайте только на украинском", — написал артистке один из подписчиков.
Звезда нервно ореагировала на непрошенный совет.
"В давайте вы встанете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала", — ответила знаменитость бесцеремонному поклоннику в "Инстаграме"*.
Станислав Садальский в этом вопросе поддержал шоумена Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Украинский артист объяснил, что не может перевести некоторые свои композиции на украинскую мову, поэтому продолжает петь на русском языке.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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