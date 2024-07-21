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Politico: Венгрию ожидает топливный кризис из-за сложностей с транзитом нефти
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Politico: Венгрию ожидает топливный кризис из-за сложностей с транзитом нефти

Из-за блокировки перекачки нефти через украинскую транспортную систему по требители в Венгрии до конца лета могут столкнуться с галопирующими ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, сообщает издание Politico.

Перебои в поставках также заставят нефтеперерабатывающие предприятия республики задействовать запасы, оценочный ресурс которых рассчитан лишь на 90 дней, отмечают эксперты.

О прекращении украинской стороной поставок нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию 17 июля сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

"На Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой ЛУКОЙЛ в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию", — заявил министр после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Соединенных штатах, в кулуарах Совета безопасности ООН.

Вслед за этим получать нефть от "Лукойла" перестала Словакия.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Сайга20К (Attribution-Share Alike 4.0)

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