Из-за блокировки перекачки нефти через украинскую транспортную систему по требители в Венгрии до конца лета могут столкнуться с галопирующими ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, сообщает издание Politico.
Перебои в поставках также заставят нефтеперерабатывающие предприятия республики задействовать запасы, оценочный ресурс которых рассчитан лишь на 90 дней, отмечают эксперты.
О прекращении украинской стороной поставок нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию 17 июля сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.
"На Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой ЛУКОЙЛ в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию", — заявил министр после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Соединенных штатах, в кулуарах Совета безопасности ООН.
Вслед за этим получать нефть от "Лукойла" перестала Словакия.
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