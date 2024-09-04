Венесуэла благодарна Захаровой за осуждение захвата США борта Мадуро

Власти Венесуэлы благодарны официальному представителю министерства иностранных дел нашей страны Марии Захаровой за осуждение угона американцами самолета президента боливарианской республики Николаса Мадуро, выразил позицию глава внешнедипломатического ведомства Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Накануне стало известно что силовики из США захватили венесуэльский борт номер один стоимостью 13 млн долларов. По информации СМИ, самолет был атакован в Доминиканской Республике и угнан во Флориду.

Спецпредставитель российского МИД Мария Захарова, комментируя захват воздушного судна охарактеризовала произошедшее "санкционным бесчинством" и "захватом с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения". Она обвинила Соединенные Штаты в полном игнорированни норм международного права.

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