Венесуэла благодарна Захаровой за осуждение захвата США борта Мадуро

Власти Венесуэлы благодарны официальному представителю министерства иностранных дел нашей страны Марии Захаровой за осуждение угона американцами самолета президента боливарианской республики Николаса Мадуро, выразил позицию глава внешнедипломатического ведомства Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Накануне стало известно что силовики из США захватили венесуэльский борт номер один стоимостью 13 млн долларов. По информации СМИ, самолет был атакован в Доминиканской Республике и угнан во Флориду.
Спецпредставитель российского МИД Мария Захарова, комментируя захват воздушного судна охарактеризовала произошедшее "санкционным бесчинством" и "захватом с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения". Она обвинила Соединенные Штаты в полном игнорированни норм международного права.
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Песков: президент пока не решил ехать или нет на саммит G20 в Бразилии
Наше государство продолжает активную деятельность в формате G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его информации, руководитель страны пока не определился с решением о участию в саммите объединения, который запланирован в Бразилии.
Депутат ГД Шеремет объявил награду за поимку представителя МИД Украины Тихого
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет сообщил, что наградит человека, который поспособствует в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который посмел дерзостно высказаться о Российской Федерации и её международных партнёрах, а также угрожал им. Камерно помещение уже его ждёт, информировал Шеремет российское агентство РИА Новости.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".