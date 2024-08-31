Великобританские ВМС сообщают об атаке на торговый корабль в Аденском заливе

Английские военно-морские силы сообщают об атаке на торговое судно в 130 морских милях к востоку от йеменского порта Адена. Британские военные утверждают, что было выпущено две ракеты по гражданскому кораблю.
Приводятся данные, что боеприпасы сдетонировали в непосредственной близости от торгового судна. При этом информации о пострадавши и повреждениях нет, корабль продолжает следовать в пункт назначения, говорится в сообщении королевского ведомства в соцсети X. Одновременно военные советуют судам проявлять осторожность в районе, где зафиксирован инцидент.
Атаки йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе начались с осени минувшего года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джанвеб Марчин Лагазо (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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