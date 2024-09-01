Силами ПВО вблизи Московского НПЗ поражен беспилотник

Подразделениями противовоздушной обороны на подлете к Московскому нефтеперерабатывающему заводу подавлен и уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа, три объекта — по направлению столице в городском округе Раменское Подмосковья, представил оперативную информацию мэр Москвы Сергей Собянин.
"Повреждений и пострадавших нет, угрозы производственной деятельности нет",- заявил градоначальник в Telegram-канале.
Атакованный объект, это одно из крупнейших предприятий нашей страны по объемам нефтепереработки. Дислоцирован в Капотне на юго-востоке столицы. Находится в собственности "Газпромнефти".
Производит высокооктановые бензины, дизельное и авиационное топливо, ГСМ. Один из ключевых московских налогоплательщик среди промышленных организаций, сообщается на официальном ресурсе завода в сети интернет. Обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дмитрий Клыков (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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