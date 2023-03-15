Литовский сейм признал российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией.
Резолюцию приняли единогласно. Литовские парламентарии призвали все страны ЕС последовать их примеру, передает РИА "Новости".
По мнению депутатов сейма, группа "Вагнер" причастна к систематическим серьезным преступлениям в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, в резолюции говорится, что частная военная компания представляет угрозу государственной и общественной безопасности.
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