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  • Опубликована сегодня в 15:19

В Литве признали группу "Вагнер" террористической организацией

Литовский сейм признал российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Резолюцию приняли единогласно. Литовские парламентарии призвали все страны ЕС последовать их примеру, передает РИА "Новости".

По мнению депутатов сейма, группа "Вагнер" причастна к систематическим серьезным преступлениям в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, в резолюции говорится, что частная военная компания представляет угрозу государственной и общественной безопасности.

Мир

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Инцидент с американским беспилотником в Черном море может изменить политику США в отношении Украины

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Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

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В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

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