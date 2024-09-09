В Якутии добыли алмаз внушительных размеров: он весит 262 карата

В Якутии, 9 сентября на месторождении "Эбелях", был найден алмаз весом свыше 260 карат. Его обнаружили работники ночной смены во время промывки алмазных песков.

На данный момент полезное ископаемое отправлено на экспертную оценку морфологических характеристик. Находка была совершена компанией "Алмазы Анабара" (входит в "Алросу").

Пресс-служба "Алроса" написала о структуре драгоценного камня следующее:

Это прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях.

Месторождение Эбелях прииска Маят считается особенно плодородным — в прошлом году, 10 сентября, там обнаружили аналогичный камень, весом почти 400 карат. Оба камня имеют схожую структуру и отлично подходят для ювелирных работ.

Генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев так комментирует необычное совпадение:

Находка менее чем за один год очередного алмаза-рекордсмена на том же алмазном месторождении — редкое явление и, несомненно, большая удача для алмазодобывающей отрасли России

На том же месторождении был найден самый дорогой алмаз в истории России — чистый 27-каратный розовый кристалл. Впоследствии из него сделали бриллиант "Призрак розы", который был продан на аукционе за 26,6 миллионов долларов.

Фото: Пресс-служба "Алроса"