В Варшаве произошел инцидент с массовым отравлением хлором в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса Polonez OSiR, расположенном в районе Таргувек. В результате 23 человека, включая детей, пострадали от воздействия повышенной концентрации хлора в воде.

Как сообщает радиостанция RMF FM, спасатели оперативно доставили 21 пострадавшего в медицинские учреждения. На момент госпитализации все они находились в сознании. Всего из бассейна было эвакуировано порядка 60 человек.

Проведенный анализ проб воды, взятых непосредственно из бассейна, выявил значительное превышение допустимой нормы содержания хлора. Согласно полученным данным, концентрация хлора на дне бассейна достигала 8,03 миллиграмма на литр при допустимом уровне 0,3-0,7 миллиграмма. На поверхности воды уровень хлора составлял 2,41 миллиграмма на литр, что также превышает установленную норму.

Несмотря на серьезность инцидента, представители спасательных служб заверили, что угрозы для здоровья местных жителей нет.

Фото: commons.wikimedia.orgКароль Шадковски (АМЗ Кутно)(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)