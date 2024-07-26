В Ульяновске произошел трагический инцидент — пожар в многоквартирном доме на улице Корунковой. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о печальных последствиях происшествия через свой Telegram-канал.

По информации главы региона, число погибших в результате пожара достигло трех человек. Кроме того, трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения были доставлены в медицинские учреждения города — Центральную городскую больницу и центр специализированных видов помощи.

Ранее ГУМЧС России по Ульяновской области информировало о борьбе с огнем в трех квартирах на третьем этаже жилого дома. Позднее губернатор подтвердил, что открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Большинство жильцов подъезда были своевременно эвакуированы.

Следственный комитет России по региону подтвердил факт возникновения пожара около 18:30 по московскому времени. В связи с гибелью людей и уничтожением имущества возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: часть 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и статья 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Местные власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оказывая необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Фото: commons. wikimedia.orgПулукс11(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)