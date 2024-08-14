Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
В США заявили, что ядерное противостояние с Россией будет не долгим
  1. Главная
  2. Мир

В США заявили, что противостояние с Россией, Китаем и Северной Кореей будет не долгим

В США заявили, что ядерное противостояние с Россией будет не долгим

Пентагон с тревогой оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в случае ядерного конфликта, сообщает The Economist.

Издание подчеркивает, что, судя по последним заявлениям американских чиновников высокого ранга, срок, в течение которого США могут противостоять этим странам, вероятно, будет весьма ограниченным.

В статье текущая ситуация описывается как серьезная угроза для Соединенных Штатов, которая вызывает беспокойство. На фоне этих опасений администрация Байдена приступила к подготовке планов по увеличению числа развернутых ядерных сил страны. Это расширение, по прогнозам, может начаться в 2026 году, когда истечет срок действия договора СНВ-III, заключенного между США и Россией.

Ранее сообщалось, что Джилл Хруби, возглавляющая Национальное агентство по ядерной безопасности, заявила о передаче Пентагону более 200 модернизированных ядерных боеприпасов в прошлом году.

Фото: commons.wikimedia.orgнеизвестный(Creative Commons Attribution 4.0 International.)

Мир

Variety: алжирская боксёрша Хелиф подала иск против соцсети Маска

Variety: алжирская боксёрша Хелиф подала иск против соцсети Маска

Боксёрша из Алжира Иман Хелиф обвиняет соцсеть илона Маска в кибербуллинге, который начался после её победы на Олимпиаде в Париже.

Читать полностью
Политолог Оленченко: Евросоюз ждет саморазрушение без здравомыслящих политиков

Политолог Оленченко: Евросоюз ждет саморазрушение без здравомыслящих политиков

Партия "Патриоты за Европу" смогла стать третей в европейском парламенте. Это является убедительный аргумент в пользу укрепления политического влияния.

Читать полностью

Общество

Телеведущая Роза Сябитова поддержала женитьбу Гарика Харламова

Телеведущая Роза Сябитова поддержала женитьбу Гарика Харламова

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что юморист Гарик Харламов сделал правильный выбор, когда женился на актрисе Катерине Ковальчук.

Читать полностью
В новый трейлер про

В новый трейлер про "Гарри Поттера" вернулись Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф

Актёры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон вновь исполнили роли Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер в новом трейлере к фильму "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

Читать полностью

Новости