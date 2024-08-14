В США заявили, что противостояние с Россией, Китаем и Северной Кореей будет не долгим

В США заявили, что ядерное противостояние с Россией будет не долгим

Пентагон с тревогой оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в случае ядерного конфликта, сообщает The Economist.

Издание подчеркивает, что, судя по последним заявлениям американских чиновников высокого ранга, срок, в течение которого США могут противостоять этим странам, вероятно, будет весьма ограниченным.

В статье текущая ситуация описывается как серьезная угроза для Соединенных Штатов, которая вызывает беспокойство. На фоне этих опасений администрация Байдена приступила к подготовке планов по увеличению числа развернутых ядерных сил страны. Это расширение, по прогнозам, может начаться в 2026 году, когда истечет срок действия договора СНВ-III, заключенного между США и Россией.

Ранее сообщалось, что Джилл Хруби, возглавляющая Национальное агентство по ядерной безопасности, заявила о передаче Пентагону более 200 модернизированных ядерных боеприпасов в прошлом году.

Фото: commons.wikimedia.orgнеизвестный(Creative Commons Attribution 4.0 International.)