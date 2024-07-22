Конгрессвумен из США Марджори Тейлор Грин выступила с резкой критикой в адрес руководителя секретной службы Кимберли Читл, обвинив ее в профессиональной несостоятельности. Более того, Грин высказала предположение о возможной причастности Читл к попытке покушения на бывшего президента Дональда Трампа.
Свое мнение американский политик озвучила в социальной сети X после того, как на слушаниях в конгрессе Читл признала, что инцидент с покушением на Трампа стал крупнейшим провалом в работе секретной службы за последние десятилетия. При этом глава ведомства отметила, что перед инцидентом поступала информация лишь о подозрительном лице, но не о реальной угрозе.
Грин выразила мнение, что Читл следовало подать в отставку, вместо того чтобы, по ее словам, скрывать информацию и уклоняться от ответов на вопросы. Конгрессвумен также допустила, что действия главы секретной службы могут быть не просто проявлением некомпетентности, но и свидетельством соучастия в произошедшем.
Напомним, что 13 июля во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. В результате инцидента экс-президент получил ранение в ухо, один из присутствующих погиб, еще двое были тяжело ранены. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены с крыши здания, находящегося примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.
В связи с произошедшим Министерство внутренней безопасности США инициировало расследование действий Секретной службы по обеспечению безопасности Дональда Трампа во время митинга. Параллельно ФБР ведет расследование инцидента, квалифицируя его как попытку покушения и возможный акт внутреннего терроризма. По данным бюро, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Фото: commons. wikimedia.orgВквульф(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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