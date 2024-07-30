В Польше во время выполнения утренних физических упражнений скончался военнослужащий, о чем сообщило генеральное командование вооруженных сил страны.

В сообщении командования выражена скорбь по поводу того, что один из солдат, капрал Адам Депта из 1-й ракетной бригады, потерял сознание и скончался во время утренней зарядки. Было отмечено, что несмотря на быстро начатые реанимационные действия, вернуть солдата к жизни не удалось.

Погибшему капралу было всего 35 лет.

Фото: commons.wikimedia.orgУчебное командование 7-й армии из Графенвёра, Германия(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)