В Польше во время выполнения утренних физических упражнений скончался военнослужащий, о чем сообщило генеральное командование вооруженных сил страны.
В сообщении командования выражена скорбь по поводу того, что один из солдат, капрал Адам Депта из 1-й ракетной бригады, потерял сознание и скончался во время утренней зарядки. Было отмечено, что несмотря на быстро начатые реанимационные действия, вернуть солдата к жизни не удалось.
Погибшему капралу было всего 35 лет.
Фото: commons.wikimedia.orgУчебное командование 7-й армии из Графенвёра, Германия(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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