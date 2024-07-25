В украинской столице и ряде областей страны введен режим воздушной тревоги, согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 2:40 по московскому времени. Ранее аналогичные предупреждения были объявлены в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях. Впоследствии режим воздушной тревоги распространился на Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после инцидента на Крымском мосту, который российские власти квалифицировали как теракт, организованный украинскими спецслужбами. С тех пор атакам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

В результате этих действий воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневным явлением, часто охватывая всю страну. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.orgНик Грапси(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)